Областная газета
Общество 17 марта 2017, 16:03

С сентября 2017 года будущих строителей и архитекторов будут готовить с учётом создания условий безбарьерной среды

С сентября 2017 года студентов строительных и архитектурных вузов начнут обучать с учётом необходимости создания условий безбарьерной среды. Поручение проработать этот вопрос дала вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.

Как сообщает пресс-служба «ЕР», с предложением внести такие изменения в федеральный государственный образовательный стандарт по архитектурному и строительному делу ещё в 2012 году обратился к федеральным властям председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин.

— Мы говорим о необходимости включения в программы подготовки среднего и высшего профессионального образования специальных курсов, может быть, специального предмета, — прокомментировал Вячеслав Погудин. — Тогда у нас будет меньше зданий, дорог, сооружений, в которых неудобно жить и передвигаться инвалидам.

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