Областная газета
Экономика 17 марта 2017, 16:27

По результатам проверок, проведённых областным минфином в 2016 году, к ответственности привлечены 117 должностных и юридических лиц

По результатам проверок, проведённых министерством финансов Свердловской области в 2016 году, к административной ответственности привлечены 117 должностных и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов достигла 4,3 млн рублей.

Об этом сообщил областной департамент инфомполитики, за прошлый год региональный минфин проверил обоснованность расходования 29,8 млрд рублей бюджетных средств. В целом проведено 190 контрольных мероприятий, проверено 36 муниципалитетов Среднего Урала, 41 госучреждение, 16 государственных органов исполнительной власти — главных распорядителей бюджетных средств. Сумма выявленных нарушений составила 2,1 млрд рублей. Областной минфин вынес 107 предписаний и представлений о необходимости устранения нарушений.

— Особое внимание сегодня уделяется вопросам целевого и эффективного использования средств областного бюджета на строительство дошкольных учреждений, жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, объектов коммунальной инфраструктуры и спорта, благоустройства дворовых территорий, эффективного использования имущества, — пояснила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

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