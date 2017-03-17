Госдума поддержала законопроект об ответственности для авиадебоширов и зацеперов

Депутаты Государственной думы РФ поддержали в пятницу, 17 марта, в третьем, окончательном чтении, законопроект, в соответствии с которым статья 213 УК РФ - "хулиганство" будет дополнена отдельным пунктом - "на водном, воздушном и железнодорожном транспорте". Уголовный кодекс дополнится и ещё одной статьёй - "совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств".

Изменения в законодательстве направлены прежде всего против авиадебоширов, на которых будет распространяться действие статьи 213 УК РФ, сообщает ТАСС. Статья 213 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от 2 до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальная уголовная планка повышается до 7 лет. Если хулиганские действия будут совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то нарушителям будет грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Что касается зацепинга и ослепления лазером пилотов, то они будут подпадать под действие статьи "совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств". К ним будут отнесены и действия так называемых зацеперов, и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов - то есть если злоумышленник в момент совершения преступления находился вне транспортного средства. Нарушителям будет грозить штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.