Журналист «ОГ» примет участие в реалити-проекте ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» запустил новый реалити-проект «11», главной задачей которого будет создание и подготовка команды болельщиков, которая впоследствии проведёт матч с основной командой «шмелей».

На первом этапе организаторы просматривали и отбирали заявки будущих участников. Основных критериев два – претенденты должны быть старше 16 лет и иметь либо несколько билетов на матчи «Урала» в нынешнем сезоне, либо абонемент.

Всего первый отбор прошли 113 человек, среди которых оказался и журналист «ОГ» – Данил Паливода. Уже 26 мая все претенденты будут принимать участие во втором этапе проекта. Под руководством специалистов «Урала» все участники должны будут пройти несколько испытаний на владение мячом, техникой, командное взаимодействие. По итогам этого этапа будут отобраны 20 человек, которые и составят команду болельщиков.

Кульминацией проекта станет матч основной команды «Урала» против команды болельщиков. Поединок пройдёт перед началом футбольного сезона-2017/2018 на базе в Бажовии.