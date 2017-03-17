Областная газета
Спорт 17 марта 2017, 21:52

Антон Шипулин вырвал бронзовую медаль в сприне на последнем этапе Кубка мира

Свердловский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке последнего этапа Кубка мира. В десятикилометровой гонке в норвежском Холменколлене Антон был точен на двух огневых рубежах и сумел стать призёром в нелюбимой дисциплине.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым к финишу пришёл Мартен Фуркад. В споре за бронзовую медаль Шипулин выиграл у австрийца Доминика Ландертингера всего 0,2 секунды.

Стоит отметить, что Шипулин бежал спринтерскую гонку под 106-м номером в заключительной группе спортсменов.

Завтра состоится мужская гонка преследования. Начало в 19:00 по екатеринбургскому времени.

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