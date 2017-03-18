«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл в свердловском «дерби» у «грифонов»

В заключительный день регулярного чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги в Ревде состоялось классическое свердловское баскетбольное «дерби» - «Темп-СУМЗ-УГМК» против «Урала».

К сожалению, эта игра уже не имела турнирного значения для обеих команд – «Темп» обеспечил себе место в плей-офф, а «грифоны» туда при любом исходе уже не попадали. Но принципиальное соперничество Ревды и Екатеринбурга не зависит от турнирных раскладов, и матч получился достойный.

«Темп» в нынешнем сезоне выше «Урала» по классу, что ревдинцы и доказали, держа соперника почти весь матч на комфортном расстоянии двузначного преимущества.

Итог матча – 73:58 (25:14, 16:16, 14:15, 18:13). Самыми результативными в составе ревдинцев стали «большие» - Сергей Караулов (17 очков) и Максим Поляков (12). У «грифонов» - Максим Ткаченко (12) и Дмитрий Незванкин (10). «Темп-СУМЗ-УГМК» получил в соперники по первому раунду плей-офф сургутский клуб «Университет-Югра». Начало серии 25 марта в Сургуте. В остальных четвертьфинальных парах встречаются: «Новосибирск» - «Купол-Родники», «Сахалин» - «Иркут», «Самара» - «Спартак-Приморье». Команды, проигравшие в четвертьфинале, вместе с не попавшими в плей-офф «Уралом», столичным МБА, «Рязанью» и командой «Химки-Подмосковье» сыграют в турнире за 5-12 места.