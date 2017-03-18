За прошедший год мэрия Нижнего Тагила в два раза сократила долги муниципалитета

За прошедший год мэрия Нижнего Тагила в два раза уменьшила задолженность муниципалитета перед различными организациям. Об этом заявил глава Нижнего Тагила Сергей Носов на рабочей встрече с прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на сегодняшний день долг муниципалитета перед предприятиями коммунального комплекса составляет 227 млн рублей. Только за последние два месяца удалось снизить эту задолженность на 80 млн рублей.

Кроме того, по состоянию на 17 марта 2017 года полностью погашен долг перед индивидуальными предпринимателями по исполненным муниципальным контрактам. На эти цели в начале года направлено свыше 100 млн рублей.