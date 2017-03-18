К 1 апреля на Среднем Урале завершится подготовка к паводку

К 1 апреля на Среднем Урале полностью завершится подготовка к предстоящему паводку и последующему пожароопасному периоду. Об этом заявил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на заседании межведомственной комиссии Сибирского регионального центра МЧС России, состоявшемся в Екатеринбурге.

Как сообщает областной департамент информполитики, в муниципалитетах нашего региона проведены необходимые учения, созданы запасы материальных ресурсов, разработаны маршруты, по которым люди смогут во время половодья добираться до больниц и поликлиник. Планируется, что в 24 населённых пунктах будут созданы 39 лодочных и паромных переправ.

– Подготовка идёт в правильном направлении, думаю, Сибирский региональный центр МЧС, правительство Свердловской области, главное управление МЧС, другие подразделения, которые принимают участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, будут к 1 апреля абсолютно готовы, – оценил ситуацию заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев.