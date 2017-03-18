Пост Александра Потапова в Минпромторге РФ занял Олег Рязанцев

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Олега Рязанцева заместителем министра промышленности и торговли РФ. Такая информация размещена на официальном сайте федерального кабинета министров.

Напомним, ранее этот пост занимал Александр Потапов, возглавивший в марте нынешнего года научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод».

Судя по информации на сайте Минпромторга РФ, Олег Рязанцев ранее трудился в этом ведомстве директором департамента оборонно-промышленного комплекса. Свердловчанам он знаком, поскольку принимал участие в организации Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.