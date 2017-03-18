В Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ прокомментировали инцидент с самолётом «Уральский авиалиний»

Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ выступила с официальным комментарием вчерашнего инцидента с самолётом «Уральских авиалиний», выкатившимся за пределы рулёжной дорожки в аэропорту Симферополя.

Как сообщает пресс-служба этого ведомства, экипаж самолёта сознательно направил авиалайнер в сторону от рулёжной дорожки для того, чтобы не заблокировать аэропорт.

– По предварительной информации, в процессе руления от терминала экипажем была выявлена неисправность, которая не позволяла воздушному судну продолжить движение и, тем более, осуществить взлёт. Конфигурация рулёжных дорожек в аэропорту Симферополя такова, что если бы борт остался в ожидании буксировки на стоянку на том месте, где находился в момент обнаружения неисправности, то работа воздушной гавани была бы парализована на неопределенное время. Службам ОрВД пришлось бы закрыть аэропорт. Поэтому командир воздушного судна принял решение освободить рулёжную дорожку, дав, таким образом, возможность другим воздушным судам, среди которых был и ещё один борт «Уральских авиалиний», выруливать от терминала к взлётно-посадочной полосе и обратно, – говорится в сообщении пресс-службы Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Судя по этой информации, никто из пассажиров и членов экипажа в результате произошедшего инцидента не пострадал.