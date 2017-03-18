Областная газета
Общество 18 марта 2017, 13:33

Екатеринбуржцы празднуют воссоединение Крыма с Россией

В центре Екатеринбурга проходит митинг-концерт под лозунгом «Мы вместе!», организованный в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

По данным пресс-службы регионального парламента, вместе с горожанами в этом мероприятии приняли участие представители исполнительной власти Свердловской области, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты регионального парламента и представители различных общественных организаций.

Как сообщает областной департамент информполитики, символом этого дня общественники сделали крымскую лаванду – уникальный цветок, растущий на полуострове.

Кроме того, представители Свердловской области принимают участие в празднике, проходящем сегодня в Крыму. На центральной площади Судака выступит с концертом Уральский народный хор. Напомним, недавно свердловчане подарили жителям Судака бронзовый памятник покровителя города Стефана Сурожского.

Фото: пресс-служба ЗССО

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