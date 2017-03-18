В результате пожара в пригороде Екатеринбурга погиб ребёнок

В пригороде Екатеринбурга сегодня произошёл пожар в садовом доме, в результате которого погиб ребёнок.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, в доме, расположенном в коллективном саду «Луч», в момент пожара находилась женщина с двумя её детьми. Когда вспыхнуло пламя, она с одним ребёнком сумела выбежать на улицу. Второй ребёнок остался в доме. Его не успели спасти.

В настоящее время следователь СКР совместно с МЧС и полицией выясняет все обстоятельства происшествия. Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбурга областного Следственного комитета организована доследственная проверка.