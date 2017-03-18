Областная газета
Спорт 18 марта 2017, 17:49

"Урал" успешно провёл репетицию полуфинала Кубка России

Футбольный клуб "Урал" одержал победу в 20-м туре чемпионата России. "Шмели" с минимальным счётом одолел "Рубин" - 1:0.

В первом тайме "Урал" владел преимуществом и в одной из атак сумел забить: один из новичков клуба Владимир Ильин точно пробил головой в угол ворот Сергея Рыжикова.

Во втором тайме "шмели" играли вторым номером, "Рубин" довольно много атаковал, но забить так и не смог. Как итог - 1:0 в пользу "Урала".

Сейчас клубы РФПЛ уходят на перерыв, связанный с играми национальных сборных. Следующий матч "Урал" в чемпионате России проведёт на выезде против "Анжи", а затем "шмелям" предстоит полуфинальная игра Кубка России, где соперником екатеринбуржцев будет всё тот же "Рубин". Встреча состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

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