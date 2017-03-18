Областная газета
Спорт 18 марта 2017, 19:17

Антон Шипулин стал первым в гонке преследования

Только что в Норвегии завершилась мужская гонка преследования. Антон Шипулин стал первым!

Сегодня наш Антон Шипулин стартовал под третьим номером. 

Первым на дистанцию ушёл Йоханнес Бё, вторым - Мартен Фуркад. Но первая стрельба кардинально изменила ситуацию, так как Йоханнес и Мартен промазали, а уральский биатлонист был точен. У Антона было 14-секундное преимущество перед ближайшими соперниками. И вторая стрельба россиянину тоже удалась, он продолжил лидировать в гонке.

Вторым за Антоном бежал Евгений Гараничев, который тоже две стрельбы провел чисто.

На первой стойке Антон допустил обиднейший промах первым же выстрелом и побежал на штрафной круг. Гараничев промазал дважды, а вот Йоханнес и Мартен были точны и опередили Антона после огневого рубежа.

Было ясно, что всё решится на финальной стрельбе, где многое будет зависеть от того, у кого крепче сегодня нервы. По дистанции Антон опередил Фуркада, но перед стрельбой это было, увы, не так важно.

Первым стрелять начал Фуркад и промазал, следом и Бё. А Антон был точен и убежал со стрельбища первым.

Итак, сегодня Шипулин - Первый!

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