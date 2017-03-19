Евгений Куйвашев поздравил подводников и ветеранов с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с поздравлением в адрес моряков-подводников и ветеранов подводного флота. Глава регионов поблагодарил ветеранов и военнослужащих подводного флота за доблесть, отличную службу, верность присяге и воинскому долгу.

- Уральцы гордятся тем, что и наш далёкий от морей регион имеет отношение к этому празднику, - отметил Евгений Куйвашев. - Два атомных подводных крейсера Северного флота носят названия городов Свердловской области: «Верхотурье» и «Екатеринбург». Предприятия и организации нашего региона на протяжении многих лет оказывают системную шефскую поддержку экипажам этих кораблей: помогают в улучшении бытовых условий, организации отдыха детей военных моряков. Мы и впредь будем поддерживать подшефные корабли и делать всё возможное, чтобы моряки чувствовали надёжный тыл и осознавали высокую значимость своей службы для государства и общества.

Отметим, День моряка подводника по традиции отмечается 19 марта - именно в этот день по указу императора Николая II подводные лодки были выделены в отдельный класс кораблей.