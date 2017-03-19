Агентство S&P повысило прогноз России до "позитивного"

Прогноз по суверенному кредитному рейтингу России повышен со "стабильного" до "позитивного". Об этом заявило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P), подтвердившее долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "BB+", сообщает ТАСС.

"Пересмотр прогноза по рейтингу отражает наши ожидания того, что ВВП вернется на позитивную траекторию роста и что российская экономика продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы", - приводит информагентство заявление S&P.

По мнению рейтингового агентства, влияние негативных внешних факторов сильно снизилось за последние 12-18 месяцев. По прогнозу реальный рост ВВП России в 2017 году составит 1,5%, а в период с 2017 по 2020 годы российская экономика будет расти в среднем примерно на 1,7% в год.

В S&P отмечают,что инфляция в России по итогам 2017 года составит 4,5%, а в 2018-2020 годах рост цен будет на уровне 4 процентов в год. Также указывается, что отток инвестиций из РФ с 2017 по 2020 год составит по 1% ежегодно, а дефицит бюджета сократится к 2019 году до 2,4% ВВП.