Областная газета
Общество 19 марта 2017, 09:57

В центре Екатеринбурга сгорел автомобиль Lada Priora

Ранним утром в воскресенье, 19 марта, на улице Куйбышева в Екатеринбурге загорелась автомашина Lada Priora. В момент возгорания в машине находился человек. 

- Сообщение о пожаре на улице Куйбышева поступило в 4:20, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 5 кв.м сгорел автомобиль Lada Priora. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. 

Уже в 5:13 пожар был полностью потушен, однако автомобиль выгорел практически полностью. По имеющейся информации, водитель такси припарковал автомашину и решил отдохнуть. Мужчина проснулся от запаха дыма, попытался покинуть горящее транспортное средство, но двери оказались заблокированными. По счастью, таксисту удалось опустить стекло и выбраться наружу.

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