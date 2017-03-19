На Среднем Урале начали взрывать ледовые заторы

На ряде водоёмов Свердловской области начали проводить подготовительные мероприятия по недопущению ледовых заторов. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, работы ведутся взрывным и механическим способами.

- В рамках подготовки к безопасному пропуску паводковых вод, с целью недопущения ледовых заторов и подтопления прибрежных территорий проводятся работы по разрушению льда взрывным и механическим способом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В Североуральском городском округе для защиты моста через реку Сосьва, соединяющего посёлок Черемухово с селом Всеволодо-Благодатское был произведён подрыв льда.

Как сообщает МЧС, в рамках подготовки к безопасному пропуску паводковых вод, с целью недопущения ледовых заторов и подтопления прибрежных территорий проводятся работы по разрушению льда взрывным и механическим способом.

Отметим, в деревне Кодинка Каменского ГО начато ежегодное бурение льда в местах наибольшей опасности возникновения ледовых заторов. Деревня находится у сужения реки Исеть и риск возникновения ледового затора здесь высок. Бурение лунок в этом месте ослабит лёд и с началом ледохода расколет его на небольшие части, которые свободно пройдут через сужение реки.

Как сообщалось ранее, к 1 апреля на Среднем Урале полностью завершится подготовка к предстоящему паводку.