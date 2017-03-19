В Минобрнауки разработали правила выдачи кредитов на образование

Министерство образования и науки РФ разработало проект правил предоставления господдержки образовательного кредитования, сообщает РИА Новости.

"Максимальная процентная ставка по кредиту определяется как сумма процентной ставки по кредиту, установленной банком заёмщику, и три четвертых величины базового индикатора, действующей на дату заключения договора", — говорится в тексте проекта.

Проектом устанавливается перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки для заключения соглашения с министерством и включения в программу господдержки образовательного кредитования. Кроме того, установлены требования к банкам как к получателю субсидии.

Отметим, в начале года появилась информация, что российские учащиеся вузов временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой. В декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка России с просьбой о внесении изменений в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сообщалось, что Сбербанком принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов.