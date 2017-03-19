Губернатор Свердловской области поздравил работников сферы ЖКХ профессиональным праздником

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области, которые отмечают 19 марта свой профессиональный праздник – День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. В Свердловской области в сфере ЖКХ трудится более 70 тысяч специалистов.

- Ваша работа имеет огромное значение для качества жизни людей, обеспечения социальной стабильности в обществе, - заявил глава региона. - Именно поэтому динамичное развитие жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания являются ключевыми направлениями работы для органов власти всех уровней.

По словам Евгения Куйвашева, жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области представляет собой огромное, разветвлённое хозяйство. Спектр предоставляемых услуг с каждым годом расширяется, качество обслуживания населения повышается.

Только в минувшем году в Свердловской области проделана большая работа по модернизации коммунальной инфраструктуры и газификации территорий. В 2016 году введено в эксплуатацию около 200 километров газопроводов и газовых сетей, отремонтированы сотни километров тепловых и водопроводных сетей. В 2016 году завершён капитальный ремонт общего имущества в 1984 многоквартирных домах, произведена замена 532 лифтов.