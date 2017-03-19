В начале недели на Среднем Урале сохранится весенняя погода

Первая половина предстоящей недели в большинстве районов Свердловской области сохранится устойчивая весенняя погода: переменная облачность без осадков, южный и юго-восточный ветер, дневная температура воздуха будет достигать +3 ... +8 градусов С.

По информации Уральского гидрометцентра, ночью температура воздуха будет опускаться до -3 ... - 8 градусов С, в отдельных районах до - 17 градусов С. В утренние часы на дорогах гололедица.

В Екатеринбурге ночью до -6 ... - 10 градусов С, днём +6 ... +7 градусов С.

Отметим, в Каменске-Уральском и Краснотурьинске продолжает действовать режим метеопредупреждения: там объявлены метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных атмосферных примесей. Метеопредупреждение второй степени опасности сохранится до 20:00 20 марта.