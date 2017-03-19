На довыборах в думу Екатеринбурга проголосовали более 13 тысяч горожан

Сегодня в Екатеринбурге проходят довыборы в городскую думу. Голосование идёт на 56 участках. С 8 часов утра до настоящего момента в Орджоникидзевском и Кировском округах проголосовали более 13 тысяч человек, сообщили в Избирательной комиссии Екатеринбурга. Это примерно 10-13 процентов от общего числа избирателей в округах.

Напомним, ранее округа №8 и №14 в гордуме представляли экс-депутаты Светлана Учайкина (ныне министр культуры области) и Игорь Володин (ставший депутатом свердловского Заксобрания). В округе №8 за мандат борются четыре кандидата, в округе №14 зарегистрировано шесть кандидатов.