Областная газета
Политика 19 марта 2017, 17:12

На довыборах в думу Екатеринбурга проголосовали более 13 тысяч горожан

Сегодня в Екатеринбурге проходят довыборы в городскую думу. Голосование идёт на 56 участках. С 8 часов утра до настоящего момента в Орджоникидзевском и Кировском округах проголосовали более 13 тысяч человек, сообщили в Избирательной комиссии Екатеринбурга. Это примерно 10-13 процентов от общего числа избирателей в округах.

Напомним, ранее округа №8 и №14 в гордуме представляли экс-депутаты Светлана Учайкина (ныне министр культуры области) и Игорь Володин (ставший депутатом свердловского Заксобрания). В округе №8 за мандат борются четыре кандидата, в округе №14 зарегистрировано шесть кандидатов.

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