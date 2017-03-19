В последней гонке Кубка мира Антон Шипулин стал одиннадцатым

В Норвегии мужским масс-стартом завершился биатлонный сезон на Кубке мира.

Антон Шипулин на заключительной гонке в Кубке мира

Сегодня окрыленный вчерашней победой в гонке преследования Антон Шипулин очень здорово начал и масс-старт.

В то время, когда Мартен Фуркад очень долго не мог стрелять на первом огневом рубеже - забыл перезарядить, Шипулин был быстр и точен. Наш биатлонист ушёл со стрельбища в группе лидеров, но походу дистанции Фуркад наверстал упущенное, несмотря на большое отставание. На второй лёжке Шипулин и Фуркад отстреляли точно и практически одновременно.

А вот на первой стойке, как это бывало довольно часто, Шипулин снова промазал, в то время как Мартен был точен.

С огневого рубежа Антон ушёл уже только шестым. Фуркад же вышел на вторую позицию.

На финальной стрельбе Антон Шипулин допустил аж два промаха и вышел с огневого рубежа только 12, а вот Фуркад последнюю стрельбу провёл блестяще. Но интрига сохранялась, так как из-за проблем на первой стрельбе Фуркада могли даже дисквалифицировать. Что ж француз первым пересек финишную прямую, но его судьбу решали уже судьи.

Второй - Расторгуев, третий - Эдер.