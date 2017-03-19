Режиссёр Анна Буданова стала обладателем Гран-при Суздальского фестиваля анимации

Екатеринбургский аниматор Анна Буданова победила на Суздальском фестивале анимации с мультфильмом под названием "Среди чёрных волн" (студия «Урал-Синема»). Эта картина была представлена в номинации "короткий метр". Фильм уже отметили на многих международных фестивалях, теперь её по достоинству отметили и в России.

Кадр из фильма «Среди чёрных волн» , режиссёр Анна Буданова, студия «Урал-Синема». Фильм по мотивам древней северной легенды гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных. Охотник украл шкуру девушки-тюленя, и она не может обратно превратиться в животное...

В основе анимационной картины Анны Будановой – северная легенда о девушке, которая наполовину была тюленем. Любовь мужчины заставила её остаться на суше, научиться жить по человеческим законам.

Картина "Среди чёрных волн" уже получила Гран-при фестивалей в Японии, Португалии, стала лучшим визуальным проектом Международного фестиваля анимации в Швейцарии.

Напомним, Анна Буданова номинирована на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год.