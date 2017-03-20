Областная газета
Культура 20 марта 2017, 07:30

В Екатеринбурге откроется выставка иллюстратора произведений Владислава Крапивина

В екатеринбургском духовно-просветительском центре "Царский" (ул. Царская, 8) сегодня, 20 марта, в 18:00 откроется выставка уральской художницы Евгении Стерлиговой "Взрослым сказка нужна просто так". Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. 

На выставке посетители увидят иллюстрации художницы к произведениям российских писателей: Владислава Крапивина, Александра Волкова, Кира Булычёва,  Сергея Лукьяненко, Виталия Бугрова. 

Добавим, Евгения Стерлигова является лауреатом премии Аэлита (1981), обладателем премии имени Ивана Ефремова (1997), премии имени Владислава Крапивина (2008) и серебряной медали Российской академии художеств (2011).

Фото: Екатеринбургская епархия

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