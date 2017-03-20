Интерпол передал Банку России базу скомпрометированных банковских карт

В распоряжение Банка России передана база данных о пластиковых картах, которые, как считает Интерпол, оказались так или иначе скомпрометированы. Список банков, чьи клиенты стали жертвами мошенников, не раскрывается.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артёма Сычёва, информация уже доведена до банков-эмитентов, которые будут далее действовать в соответствии с собственной стратегией работы со скомпрометированными картами и их держателями. Вероятно, что держателям карт, попавших в базу, придётся проходить процедуру перевыпуска, так как действующие карты, скорее всего, будут заблокированы.

Некоторые крупнейшие российские банки, в том числе такие крупные, как Сбербанк и ВТБ, уже заявили, что их клиентов в базе нет.

Отметим, пластиковая карта, являющаяся "ключом" для доступа к счёту клиента банка, может быть скомпрометирована различными способами - от скримминга (считывания данных о карте и счёте через наложенное мошенниками на банкомат устройство) до банального телефонного "развода", когда мошенник представляется сотрудником финансового учреждения и клиент сам выдаёт ему всю необходимую информацию для доступа к деньгам.

По словам специалистов, базы данных карт, собранные мошенниками, могут быть использованы для различных целей - от завладения средствами клиента банка, до оплаты покупок в интернет-магазинах.