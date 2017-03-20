В Екатеринбургский почтамт поступили 69 паспортов болельщиков Кубка Конфедераций-2017

В Екатеринбургский почтамт поступила первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций в количестве 69 штук. Выдача персонифицированных карт зрителей – FAN ID Кубка Конфедераций FIFA-2017 начнётся в центральном отделении связи уральской столицы (пр. Ленина, 39), сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП "Почта России".

- Доставка паспортов болельщиков осуществляется бесплатно заказной бандеролью 1 класса с описью вложения. Получить отправления с вложением можно только по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Для несовершеннолетних лиц при получении документа необходимо предъявить также удостоверяющий документ, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ФГУП "Почта России".

Отметим, паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA-2017, необходимый для прохода на стадион. Он оформляется бесплатно и представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Добавим, для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. Игры Кубка конфедераций FIFA-2017 состоятся в июне и пройдут на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Фото: Свердловский филиал ФГУП "Почта России"