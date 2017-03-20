Областная газета
Общество 20 марта 2017, 10:19

Роспотребнадзор предупредил россиян о приходе вируса гриппа В

Несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, Роспотребнадзор привал россиян не расслабляться: за сезонным вирусом H3N2 идет более опасный вирус гриппа B. Об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова в интервью телекомпании НТВ.

- Он (вирус гриппа В - ред.) гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую, - рассказала журналистам Анна Попова. - И несмотря на то, что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит. 

По словам главы Роспотребнадзора, вирус вызывает тяжелые осложнения, прежде всего такие, как поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмония, поэтому пренебрегать лечением не стоит, а при первых же симптомах нужно сразу же обратиться к врачу.

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