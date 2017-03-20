Замгендиректора УВЗ Алексей Жарич может перейти на работу в администрацию президента

Заместитель генерального директора Уралвагонзавода Алексей Жарич готовится перейти на работу в администрацию президента, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Он может возглавить департамент информационной политики управления общественных проектов.

Как рассказали "ОГ" в пресс-службе УВЗ, в настоящий момент Алексей Жарич не является сотрудников корпорации.

- Некоторое время назад он написал заявление по собственному желанию. В связи с чем он принял такое решение - не известно. Но, в любом случае, он профессионал своего дела, и мы надеемся, что у него всё сложится хорошо, - отметили в пресс-службе корпорации.

Кстати, на личной странице Алексея Жарича в соцсети его активно поздравляют с новым назначением коллеги и знакомые. Однако, сам он на эти поздравления пока никак не реагирует.

В разговоре с корреспондентом "ОГ" он также отметил, что пока не готов прокомментировать просочившуюся в СМИ информацию.

Алексей Жарич работал в УВЗ с 2010 года. Фото: wikipedia.org