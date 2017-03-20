Свердловская команда будет представлять Россию на мировых соревнованиях управленцев

Команда «Сила Урала» из Екатеринбурга победила в национальном финале первенства по стратегическому менеджменту Global Management Challenge (GMC). Она будет представлять Россию на международном финале GMC в Дохе (столице Катара).

Как сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ), в состав команды входят три выпускника Уральского федерального университета (Максим Кирилов, Анастасия Крысанова и Марс Карамов) и выпускник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Сергей Ионин.

По словам ребят, добиться успеха им помог опыт участия в качестве наблюдателей на прошлогоднем международном финале в Макао.

— Мы даже выступали консультантами команд из нескольких стран, обменивались опытом. У каждой есть свои особенности, но все охотно делились своим наработками, так как хорошо относятся к представителям российских команд, — прокомментировал Максим Кирилов.

Фото: пресс-служба АСИ