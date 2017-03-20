Областная газета
Общество 20 марта 2017, 10:49

Сегодня в Екатеринбург приедет замминистра МЧС России

Сегодня, 20 марта, Екатеринбург с рабочей поездкой посетит заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксёнов. В преддверии половодья он проверит готовность свердловских спасателей  к реагированию на ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

В ходе рабочей поездки Владлен Аксёнов посетит Главное управление МЧС России по Свердловской области и пожарно-спасательные подразделения.

-  Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям проверит готовность специализированной пожарно-спасательной части, авиационно-спасательного центра и Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Он также ознакомится с ходом реконструкции здания 3 пожарной части на улице Радищева в Екатеринбурге, которая должна завершиться к 1 ноября 2017 года, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

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