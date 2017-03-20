В России снова будут готовить профессиональных военкоров

Министерство обороны РФ и Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) приняли решение о совместном обучении военных журналистов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей кафедры информационного обеспечения Военного университета (Москва), уже в 2017 году будет произведён набор 20 курсантов, по 10 человек от каждого ведомства.

"Директива о наборе курсантов, судя по всему, подписана и со дня на день будет доведена до исполнителей, - приводит информагентство слова кафедры информационного обеспечения ВУ Владимира Ларченкова. - Рассчитываем на полноценную учебную группу набора 2017 года".

Отметим, последний выпуск военных журналистов в Военном университете состоялся в 2013 году. В 2010 году в связи в реформированием Вооружённых сил РФ офицерские должности в большинстве военных СМИ были упразднены, "вольные" должности начали укомплектовывать выпускниками гражданских вузов. В то же время в ряде других структур, таких как ФСБ, Росгвардия и МВД, сотрудники ведомственных газет и журналов по прежнему носят офицерские звания, хотя эти структуры своих журфаков не имеют.

В настоящее время на сайте вуза пока не внесены изменения, которые бы указывали на предстоящий набор курсантов на журфак. Несмотря на то, что у ВУ осталось право на обучение по специальности "военная журналистика", в программе для поступающих пока не предусмотрен традиционный для журфаков творческий конкурс для абитуриентов. Аналогичные испытания оговорены для военных дирижёров, военных юристов и военных переводчиков.