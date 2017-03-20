Областная газета
Спорт 20 марта 2017, 12:34

21 марта в Екатеринбурге стартует набор городских волонтёров для Чемпионата мира по футболу 2018 года

Завтра в Екатеринбурге начнётся набор городских волонтёров для помощи в проведении на Среднем Урале матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, для предстоящего мундиаля будет набрано около тысячи городских волонтёров. Попробовать свои силы в этом качестве может любой желающий от 16 лет и старше. Основное требование — знание английского языка на базовом уровне.

Напомним, в Уральском федеральном университете уже создан волонтёрский центр, который в октябре 2015 года получил документы, подтвержающие его статус на мундиале 2018 года. По двум программам («Городские волонтёры» и «Волонтёры оргкомитета») он должен подготовить три тысячи волонтёров.

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