21 марта в Екатеринбурге стартует набор городских волонтёров для Чемпионата мира по футболу 2018 года

Завтра в Екатеринбурге начнётся набор городских волонтёров для помощи в проведении на Среднем Урале матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, для предстоящего мундиаля будет набрано около тысячи городских волонтёров. Попробовать свои силы в этом качестве может любой желающий от 16 лет и старше. Основное требование — знание английского языка на базовом уровне.

Напомним, в Уральском федеральном университете уже создан волонтёрский центр, который в октябре 2015 года получил документы, подтвержающие его статус на мундиале 2018 года. По двум программам («Городские волонтёры» и «Волонтёры оргкомитета») он должен подготовить три тысячи волонтёров.