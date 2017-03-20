Областная газета
Общество 20 марта 2017, 12:46

Мэрия столицы Урала объявила месячник чистоты в Екатеринбурге с 1 по 30 апреля

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб объявил о проведении в уральской столице месячника чистоты с 1 по 30 апреля. Общегородской субботник назначен на 29 апреля, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. 

В ходе месячника чистоты, с 1 по 30 апреля 2017 года, благоустроители выполнят работы по очистке от снега и льда водоприёмных колодцев и ливневой канализации, уберут дороги, проезды и тротуары от грязи.

- Ответственные службы закончат очистку газонов, скверов и парков от мусора, навесы остановочных комплексов - от несанкционированной рекламы.  Рабочие также ликвидируют все несанкционированные свалки, помоют и покрасят урны, а также основной объём барьерных и пешеходных ограждений. Будут очищены от грязи светофоры и дорожные знаки, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Добавим, в апреле начнёт работу завод по производству холодного асфальта, в связи с чем во второй декаде благоустроители проведут заделку ям и выбоин на дорогах.

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