Областная газета
Общество 20 марта 2017, 13:21

Главой администрации Ленинского района Екатеринбурга стал Олег Зятев

Главой администрации Ленинского района Екатеринбурга стал Олег Зятев. Ранее он занимал пост заместителя главы райадминистрации по вопросам благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.  

Сегодня, 20 марта, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил коллективу нового исполняющего обязанности главы мэрии Ленинского района Олега Зятева. 

- Александр Якоб подчеркнул, что за шесть лет руководства Евгения Архипова район достиг лидирующих показателей по многим направлениям. Впереди будут новые задачи, и важно в заданном темпе работать на благо жителей района и всего города, в назидание новому руководителю подчеркнул Александр Якоб. Олег Зятев продолжит также курировать блок вопросов по благоустройству района, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Добавим, ранее пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга занимал Евгений Архипов. Сегодня его официально назначили заместителем главы администрации уральской столицы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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