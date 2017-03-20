Главой администрации Ленинского района Екатеринбурга стал Олег Зятев. Ранее он занимал пост заместителя главы райадминистрации по вопросам благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Сегодня, 20 марта, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил коллективу нового исполняющего обязанности главы мэрии Ленинского района Олега Зятева.

- Александр Якоб подчеркнул, что за шесть лет руководства Евгения Архипова район достиг лидирующих показателей по многим направлениям. Впереди будут новые задачи, и важно в заданном темпе работать на благо жителей района и всего города, в назидание новому руководителю подчеркнул Александр Якоб. Олег Зятев продолжит также курировать блок вопросов по благоустройству района, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, ранее пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга занимал Евгений Архипов. Сегодня его официально назначили заместителем главы администрации уральской столицы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

Фото: мэрия Екатеринбурга