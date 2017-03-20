Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ. Указ о назначении был опубликован в понедельник, 20 марта, на сайте Кремля. Члены общественной палаты должны будут совместно с представителями региональных общественных палат приступить к формированию Общественной палаты Российской Федерации в полном составе.

В списке членов ОП РФ, утверждённом указом президента, 40 фамилий. Среди них - директор НПЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академик Лео Бокерия, певица и глава благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям Диана Гурцкая, шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин, председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию церкви и общества Владимир Легойда, кинорежиссёр Владимир Хотиненко.

Отметим, начиная с этого года в порядок формирования Общественной палаты РФ внесены изменения: отменена процедура интернет-голосования. Теперь оставшиеся после назначения президентом 40 представителей ещё 85 - будут выдвинутыОбщественными палатами субъектов РФ.

Как пояснили "ОГ" в Общественной палате Свердловской области, наш регион в ОП РФ будет представлять Владимир Винницкий.