Областная газета
Общество 20 марта 2017, 13:39

Кольцово оказался на пятом месте среди аэропортов России по числу отменённых или задержанных рейсов в Европу

По итогам последних четырёх лет (2013-2016 годов) Кольцово занял пятое место среди аэропортов России по числу отменённых или задержанных рейсов в Европу.

По данным сервиса AirHelp, по вине авиакомпаний в Кольцово за этот период было задержано или отменено 86 рейсов в Европу. В результате пострадали 11567 пассажиров, которым выплатили компенсации на общую сумму в 5,78 млн евро.

Стоит отметить, что по этому показателю екатеринбургский аэропорт встал за Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). Правда, статистика между Кольцово и столичными воздушными гаванями многократно различается. К примеру, у Шереметьево количество задержанных или отменённых рейсов по вине авиакомпаний за тот же период составило 1240.

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