Областная газета
Политика 20 марта 2017, 14:24

Владимир Путин назначил главой ФССП Дмитрия Аристова

Указом президента России Владимира Путина от 20 марта пост директора Федеральной службы судебных приставов занял Дмитрий Аристов, ранее занимавший пост заместителя министра юстиции. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Новый директор ФССП - главный судебный пристав Российской Федерации этим же указом освобождён от ранее занимаемой им должности замминистра юстиции. Как сообщалось ранее, прежний директор ФССП Артур Парфёнчиков освободил свой пост в связи с назначением врио главы Республики Карелия в феврале этого года.

Отметим, Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в городе Соликамске Пермской области. В 1989 году окончил Киевское суворовское военное училище, а затем - Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулёва (1993 год) и Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ (2005 год). С 1989 по 2008 год проходил военную службу, полковник запаса. В 2009 году окончил МГИМО. После увольнения в запас назначен на должность начальника отдела управления Главного управления Генпрокуратуры РФ, затем перешёл на работу в Минюст, с 2014 года занимал пост заместителя министра. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.

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