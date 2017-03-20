Карпинская невеста покорила сердце главного "холостяка" страны Ильи Глинникова

Уроженка Карпинска, фотомодель Дарья Клюкина, ставшая участницей телешоу "Холостяк", побывала на первом свидании с главным героем нового сезона проекта, звездой сериала "Интерны" Ильёй Глинниковым. Вторую серию шоу показали на телеканале в минувшие выходные.

Накануне главный "холостяк" страны выбрал из 25 претенденток 15 девушек, которых пригласил в Шри-Ланку. Свидание с 23-летней Дарьей стало первым в череде встреч актёра. Илья пригласил уралочку на романтическое свидание в беседке со стеклянным полом, подвешенной на высоте нескольких десятков метров над Индийским океаном. Вечером герои на открытом воздухе посмотрели немое кино с Чарли Чаплином и прогулялись по ночному пляжу. Девушка так понравилась актёру, что заветную розу он подарил ей сразу после свидания, ещё до цветочной церемонии.

-Мы держались за руку и не могли расстаться. Это было волшебное свидание,- признался Илья Глинников, заявив, что Дарья привлекла его внимание искренностью и чистотой.

Напомним, накануне, в первой серии шоу, из 25 претенденток Илья выбрал 15 девушек, которых пригласил поехать с ним в Шри Ланку. После второго выпуска телепроект покинули две участницы. Дарья осталась бороться за сердце героя в числе 13 соискательниц.

Дарья Клюкина и Илья Глинников сходили на свидание на телешоу "Холостяк". Фото: кадр из телешоу