В Токио прошли переговоры глав военных и внешнеполитических ведомств России и Японии

На состоявшихся в понедельник, 20 марта, российско-японских переговорах в Токио, руководители Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Шойгу встретились со своими японскими коллегами Томоми Инада и Фумио Кисидой.

Как сообщили в пресс-службах ведомств, был проведён обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустронних отношений и актуальных международных тем, а также выражена обоюдная готовность наращивать двусторонний диалог и взаимодействие в целях вывода российско-японских отношений на качественно новый уровень.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Как рассказал российский министр обороны на пресс-конференции по результатам переговоров, только в 2017 году план сотрудничества военных ведомств России и Японии предусматривает проведение более 30 различных совместных мероприятий. Сергей Шойгу заявил, что соглашение с Японией о предотвращении военных инцидентов не утратило актуальности, и сегодня нет помех для его подписания.