Областная газета
Политика 20 марта 2017, 15:40

В Токио прошли переговоры глав военных и внешнеполитических ведомств России и Японии

На состоявшихся в понедельник, 20 марта, российско-японских переговорах в Токио, руководители Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Шойгу встретились со своими японскими коллегами Томоми Инада и Фумио Кисидой.

Как сообщили в пресс-службах ведомств, был проведён обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустронних отношений и актуальных международных тем, а также выражена обоюдная готовность наращивать двусторонний диалог и взаимодействие в целях вывода российско-японских отношений на качественно новый уровень.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Как рассказал российский министр обороны на пресс-конференции по результатам переговоров, только в 2017 году план сотрудничества военных ведомств России и Японии предусматривает проведение более 30 различных совместных мероприятий. Сергей Шойгу заявил, что соглашение с Японией о предотвращении военных инцидентов не утратило актуальности, и сегодня нет помех для его подписания.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерская служба Севастопольская - быстро и недорого.

Доставка заказать на день рождения: выбирай нас!

Аренда самосвала 5 тонн с водителем цена: подробности по ссылке.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 марта)

Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 20 марта