В Нижнем Тагиле прошли съёмки документального сериала для канала "Культура"

Нижний Тагил стал площадкой для съёмок передачи в рамках документального цикла "Гении и злодеи" на телеканале "Культура".

Как сообщили в пресс-службе Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал", программа посвящена изобретателям первого русского паровоза, механикам Черепановым. Съёмки по заказу ГТРК «Культура» проводила телекомпания "Цивилизация".

Местом дислокации стала территория музея-завода, историко-краеведческого музея и историко-технического музея «Дом Черепановы». Отца и сына Черепановых сыграли актёры Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Сергей Зырянов и Алексей Портнов.

В Нижнем Тагиле прошли съёмки документального сериала для канала "Культура". Фото: museum-nt.ru