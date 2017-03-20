Областная газета
Земства 20 марта 2017, 16:19

В Нижнем Тагиле прошли съёмки документального сериала для канала "Культура"

 Нижний Тагил стал площадкой для съёмок передачи в рамках документального цикла "Гении и злодеи" на телеканале "Культура".

Как сообщили в пресс-службе Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал", программа посвящена изобретателям первого русского паровоза, механикам Черепановым. Съёмки по заказу ГТРК «Культура» проводила телекомпания "Цивилизация".

Местом дислокации стала территория музея-завода, историко-краеведческого музея и историко-технического музея «Дом Черепановы». Отца и сына Черепановых сыграли актёры Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Сергей Зырянов и Алексей Портнов.

В Нижнем Тагиле прошли съёмки документального сериала для канала "Культура"

В Нижнем Тагиле прошли съёмки документального сериала для канала "Культура". Фото: museum-nt.ru

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