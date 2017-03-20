Голышев, Василевский и Устинский сыграли за олимпийскую сборную России

Олимпийская сборная России по хоккею провела два товарищеских матча против сборной Южной Кореи. В составе нашей национальной команды в матчах приняли участие сразу три игрока «Автомобилиста».

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев. Фото: Александр Зайцев

Защитник Алексей Василевский и нападающий Анатолий Голышев появлялись на льду в обоих поединках. В первом, который закончился победой россиян со счётом 4:3, игроки «Автомобилиста» не смогли отметиться результативными действиями, а во втором, который россияне выиграли со счётом 5:2, Голышев отдал голевую передачу на партнёра по звену Виктора Комарова.

Также во втором матче принял участие и голкипер «Автомобилиста» Игорь Устинский. Он провёл на льду все 60 минут и пропустил две шайбы, отбив при этом 16 бросков.