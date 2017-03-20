К Серебрянке подтянут волоконно-оптическую линию связи за 12,3 миллиона рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному кабинету министров выделить 12,3 млн рублей на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Как сообщает областной департамент информполитики, протяжённость новой линии составит 80 км. Строительство ВОЛС позволит подключить к высокоскоростному Интернету социально значимые объекты Серебрянки (школу, детсад, ФАП, библиотеку, отделение почты).

Напомним, уже принято решение о выделение бюджетных средств на ремонт автодороги к этому селу и строительство пожарного депо.