Россия вошла в число 50 самых счастливых стран в рейтинге ООН

В Международный день счастья, отмечаемый 20 марта, были опубликованы результаты исследования, проведённого в 156 странах. Исследование проводили специалисты Sustainable Development Solutions Network по заказу Организации Объединённых Наций (ООН).

В соответствии с результатами, приведёнными в докладе, Россия поднялась сразу на семь позиций в рейтинге "счастливости" населения по сравнению с другими странами и вошла в число 5о самых счастливых стран. Между тем, несмотря на то, что у России "всего лишь" 49 место по итогам 2016 года, стоит отметить: США, Германия, Великобритания, Франция и даже Саудовская Аравия также не попали в топ-10.

В топ-10 стран с самым счастливым населением попали Норвегия, Дания, Исландия,Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

По мнению исследователей, ощущение счастья влияет на показатели благосостояния населения даже больше, чем уровень доходов. Кроме того, как показывают результаты, люди ощущают себя более счастливыми в государствах, где менее ощущается неравенство. Слишком большой разрыв между социальными слоями снижает ощущение счастья, однако в большинстве исследованных стран неравенство между людьми в последние годы заметно усилилось.