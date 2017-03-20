В Нижнем Тагиле после падения кирпича на ребёнка начали проверять все крыши

В администрации Нижнего Тагила создали специальную рабочую группу, которая обследует кровель всех жилых домов города на наличие повреждений и мусора после зимы. Поводом стало падение с крыши кирпича, который трвмировал четырёхлетнюю девочку при выходе из подъезда, сообщается на официальном сайте мэрии.

Как пояснили в администрации, дом был построен в 1960 году, его капремонт планируется на 2021-2023 годы. Здание управляется собственниками жилья и входит в список многоквартирных домов, от обслуживания которых отказались все управляющие компании из-за низкой собираемости квартплаты и состояния дома. В связи с этим было решено передать дом на обслуживание Городской управляющей компании.

После несчастного случая коммунальщики почистили тротуар и проверили крышу. Специалисты заверили, что осенью уже убирали часть разрушенной кирпичной кладки, а зимой разрушение продолжилось.Обстоятельства несчастного случая изучают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ( (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности).

Напомним, инцидент произошёл вчера, когда малышка вместе со старшей сестрой вышла на прогулку во двор дома № 36 по улице Быкова. Кирпич выпал из разрушенного воздуховода на голову девочки. Маленькую тагильчанку в тяжёлом состоянии доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сейчас она находится в реанимации.