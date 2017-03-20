Областная газета
Экономика 20 марта 2017, 17:19

Средний Урал стал первым в телерейтинге делового гостеприимства

В рейтинге делового гостеприимства, который составляет телепрограмма «Агент бизнеса» в эфире канала «Россия 24», Свердловская область заняла первое место, обогнав Белгородскую, Новосибирскую и Самарскую области.

Как сообщили в департаменте инфорполитики губернатора, по итогам контрольной закупки, проведённой потенциальным инвестором в Свердловской области, Средний Урал набрал 83,9 балла из 100 возможных. Этот результат сложился из изучения 75 параметров, включающих работу властей и институтов развития, наличие и качество производственных площадок, уровень комфортности городской инфраструктуры — гостиниц и дорог. В частности, высоко оценена командная работа областного министерства инвестиций и развития, «Корпорации развития Среднего Урала» и уровень сервиса в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

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