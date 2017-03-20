Областная газета
Общество 20 марта 2017, 17:48

Свердловский облсуд признал законными постановления об аресте имущества Александра Новикова

Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу известного автора и исполнителя Александра Новикова оставил без изменения ранее вынесенные Верх-Исетским судом Екатеринбурга решения об аресте имущества барда по делу ЖК "Бухта-Квинс".

О каком именно имуществе идёт речь, в суде пояснять не стали, отметив, что жалоба рассматривалась в закрытом режиме.

- Жалоба Александра Новикова на ранее вынесенные четыре постановления Верх-Исетского суда об аресте имущества остановлены без удовлетворения, - рассказали в пресс-службе апелляционной инстанции.  Решения признаны законными и обоснованными и вступили в силу.

Отметим, по имеющейся информации, сейчас арестованы принадлежащие Александру Новикову земельные участки в Екатеринбурге, Сочи, Подмосковье, а также зарегистрированное на музыканта в Московской области и Екатеринбурге жильё.

Как сообщалось ранее, Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс": строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года. Сам бард находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, ущерб от его действий составляет 36 млн. рублей.

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