Федерация хоккея с мячом России отменила дисквалификацию Сергея Ломанова-старшего

Исполком федерации хоккея с мячом России отменил дисквалификацию на два с половиной года главного тренера красноярского «Енисея» Сергея Ломанова-старшего. Выписка из протокола размещена на официальном сайте Федерации хоккея с мячом.

Один из лучших игроков в истории мирового бенди, а ныне - тренер действующего чемпиона страны, был наказан в декабре прошлого года после того как выступил с критикой деятельности нынешнего руководства ФХМР. Решение о дисквалификации вызвало волну недовольства среди болельщиков, которые, в свою очередь, стали проводить акции за отставку президента ФХМР Бориса Скрынника.

С 1977 по 2016 год отец и сын Ломановы выиграли на двоих четырнадцать чемпионатов мира по хоккею с мячом. Фото: rusbandy.ru

Голосование за отмену дисквалификации было заочным и вступило в силу сегодня, 20 марта. Таким образом, уже в предстоящем 23-26 марта в Хабаровске «Финале четырёх» Сергей Ломанов сможет вновь руководить игрой своей команды.

Очевидно, что конфликт ФХМР и Сергея Ломанова-старшего стал причиной того, что его сын - Сергей Ломанов-младший не был включён в состав сборной России на чемпионат мира.

По мнению экспертов, в том числе и высказывавшихся в "ОГ" ветеранов русского хоккея Валерия Эйхвальда и Николая Дуракова, именно отсутствие в сборной Сергей Ломанова-младшего, одного из лучших игроков современности, стало главной причиной того, что нашей сборной не удалось отстоять чемпионский титул.