"Финал четырёх" женской баскетбольной Евролиги состоится в Екатеринбурге

Европейское бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) распространило пресс-релиз о том, что «Финал четырёх» женской баскетбольной Евролиги состоится в этом году в Екатеринбурге.

Год назад "лисицы" стали чемпионками Евролиги в Стамбуле. Удасться ли им защитить титул в рродных стенах?

Екатеринбургский ДИВС «Уралочка» уже трижды принимал подобные турниры – в 2011, 2013 и 2014 годах. И лишь однажды (в 2013 году) родные стены помогли стать клубными чемпионками Европы баскетболисткам «УГМК». В нынешнем розыгрыше примут участие действующий чемпион «УГМК» (в полуфинале соперником «лисиц» будет турецкий «Фенербаче»), а также курское «Динамо» и пражский клуб ЗВВЗ УСК (чемпион Евролиги ФИБА 2015 года). Полуфинальные матчи пройдут 14 апреля, игра за 3-е место и финал – 16-го.