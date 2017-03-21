Областная газета
Общество 21 марта 2017, 07:15

Два автомобиля горели минувшей ночью в Свердловской области

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Свердловской области в ночь на 21 марта горели два автомобиля. На 197-ом километре автодороги Екатеринбург-Тюмень повреждены моторный отсек, колёса и салон грузовика Shacman на площади семи кв. м, в Тавде испорчены моторный отсек и салон машины ВАЗ-21015 на площади двух кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании грузовика на 197-ом километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень поступило в диспетчерскую сегодня, 21 марта, в 2:24. На тушение пожара выезжали семь огнеборцев на двух спецмашинах. В 2:25 открытое горение было ликвидировано, в 3:20 огонь полностью потушен.

- О возгорании автомобиля ВАЗ-21015 в Тавде по улице 9 Января стало известно в диспетчерской 21 марта в 4:32. В тушении пожара участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 4:44, огонь полностью потушить - в 5:01, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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